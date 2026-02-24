Serie C, Giudice Sportivo: tre turni di stop a Cerri della Juve. Tre anche al tecnico del Latina

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C sulle gare della 28ª giornata di campionato.

ALLENATORI

Due gare di squalifica per il tecnico del Latina, Gennaro Volpe, a seguito del match contro il Potenza "per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole

irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato".

Una giornata di stop anche per Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23.

CALCIATORI

Tre giornate di stop per Leonardo Cerri della Juventus Next Gen, due per Andrea Hergheligiu del Latina. Una, infine, per Lulic del Casarano, Romeo del Foggia, Amadio della Virtus Verona, Gunduz della Juventus Next Gen, Sala della Torres, Menarini del Forlì, Hamlili del Livorno, Coppola dell'Arezzo, Curado dell'Ascoli, Campedelli del Bra, Ghezzi del Cittadella, Cannavò del Cosenza, Pinto della Giana Erminio, Bruscagin del Gubbio, Rolando del Lumezzane, Greco del Monopoli, Lombardi del Pineto, Faggi del Pontedera, Erradi e Kirwan del Potenza, Candellori e Lepri della Sambenedettese, Pirrello del Trapani e Triacca del Trento.