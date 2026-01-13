Vicenza, Fantoni verso il Team Altamura. Per sostituirlo spunta il nome di Leo

Il Vicenza è alla caccia di un rinforzo in difesa e guarda in casa Crotone. Il nome sul taccuino della dirigenza veneta, che ha trovato l’accordo per la cessione al Team Altamura di quel Nicholas Fantoni, classe 2003, mai utilizzato in stagione da mister Gallo, è quello di Daniel Leo, classe 2001 che può giocare sia come terzino destro sia come centrale. Un calciatore che il tecnico biancorosso conosce bene avendolo allenato a Foggia nel 2022/23 quando il ragazzo svizzero collezionò 37 presenze mettendo a segno una rete.

Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando come la conoscenza fra Gallo e Leo possa favorire la scelta del difensore che ha però altre proposte sul piatto e vorrebbe trovare una piazza in cui poter giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto finora a Crotone.