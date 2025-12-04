Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo l'Inter U23: "Potevamo segnare anche il secondo gol"

Importante successo della Dolomiti Bellunesi nel recupero della 14ª giornata del campionato di Serie C contro l'Inter U23. Dopo la vittoria per 1-0, arrivata nella serata di ieri grazie al gol di Agosti al 15', ha preso la parola il tecnico della formazione rosaverde, Andrea Bonatti:

“Vedo miglioramenti costanti - si legge su TrivenetoGoal -, vedo una squadra in crescita che nel primo tempo ha fatto davvero una grande prestazione. Potevamo anche raddoppiare, i nostri ragazzi hanno fatto tanto bene, quello di stasera (ieri sera per chi legge, ndr) è il quarto clean sheet e mi piace sottolinearlo. Tutti insieme dobbiamo avere una comprensione di quello che stiamo creando. Il sorriso deve durare giusto il tempo di questa serata, dopodiché dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima. Arriviamo alla prossima partita con le energie al lumicino, non vuole essere una scusa, ma una constatazione”

SERIE C, RECUPERO 14ª GIORNATA - GIRONE A

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0

15' Agosti

Classifica - Vicenza 42, Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 23, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti