Avellino, D'Agostino: "Più uscite che entrate. Ma interverremo sul mercato, per alzare l'asticella"

A margine della presentazione del docufilm 'Amarsi ancora' (che celebra la promozione in Serie B del club), il presidente dell'Avellino Angelo Antonio D'Agostino, come si legge sul portale tuttoavellino.it, ha parlato alla stampa presente, per un punto su quella che è la situazione della compagine irpina.

Ecco le sue parole: "Abbiamo chiuso il girone di andata con 25 punti, che sono in linea con i nostro obiettivi, quindi non ci possiamo lamentare. Il 2026 è cominciato ben, con una vittoria, e adesso ci auguriamo di fare un girone di ritorno altrettanto positivo. Sul mercato stiamo lavorando, faremo qualche piccolo aggiustamento, con l'obiettivo di alzare l'asticella. Non ci poniamo limiti, certamente la salvezza è un obiettivo, ma non dobbiamo fermarci: è tutto in evoluzione, sia in uscita che in entrata, ma saranno maggiori le uscite”.

Non manca poi una nota conclusiva sulla questione legata allo stadio: “Ora abbiamo come obiettivo di montare i sediolini entro febbraio per evitare una multa, dobbiamo attivarci e attrezzarci, ho fatto una PEC al comune per iniziare i lavori, circa 5000 seggiolini: dobbiamo portare a termine questa cosa. La Curva Nord? C'è stata una battuta d'arresto perché lo stadio ha già un numero di tifosi importanti e non è stato mai riempito del tutto".