Avellino, D'Agostino chiama a rapporto Biancolino: col Pescara si gioca la panchina

Contro il Pescara domani sera il tecnico dell'Avellino Raffale Biancolino si giocherà con tutta probabilità la propria panchina. Dopo la flessione delle ultime settimane, con lo scivolamento in classifica, e il battibecco con un tifoso che ha portato la Curva Sud a prendere una decisione netta nei suoi confronti invitandolo a fare le valigie e andare via, l'allenatore deve vincere uno scontro salvezza per poter continuare quell'avventura iniziata quasi per cosa dopo l'esonero di Michele Pazienza nella passata stagione.

Per questo il presidente Angelo D'Agostino ha voluto chiamarlo a rapporto, assieme al direttore sportivo Mario Aiello, all'indomani del ko contro il Frosinone e il turbolento post partita come riporta Il Mattino. L'incontro è servito a stemperare gli animi accesissimi dopo le ultime partite. Un modo per concentrarsi esclusivamente contro il Pescara e provare a portare a casa tre punti pesanti in ottica salvezza. Si prosegue con Biancolino, dunque, ma in caso di passo falso tutto cambierebbe.