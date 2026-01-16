Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri

Si muove il mercato della Juventus. Sottotraccia, senza squilli di tromba. In modo oculato, con un'idea ben chiara in testa: inutile comprare tanto per comprare, ma in caso di occasioni offerte dal mercato ecco che ci potrebbe essere l'investimento già in questa sessione di gennaio. E' da leggere in quest'ottica l'inserimento su Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino che giocherà la finale di Coppa d'Africa e che piace anche al Napoli.

Attualmente al Fenerbahce, la Juventus rappresenterebbe l'ultima grande chiamata della sua carriera dopo gli anni di successi al Siviglia. Da capire formula e costi, ma i dirigenti bianconeri ci stanno facendo più di qualche pensierino. L'arrivo di un centravanti da alternare a David presupporrebbe lo spostamento di Openda sulla corsia, nel ruolo di vice Yildiz. Con la pista Chiesa che a quel punto si raffredderebbe non di poco. Se invece non dovesse arrivare adesso un centravanti, ecco che tornerebbe calda la pista Mateta del Crystal Palace. Per giugno, quando Dusan Vlahovic saluterà.

In tema acquisti occhi puntati sempre su Oscar Mingueza: il laterale è in scadenza a giugno col Celta Vigo e la Juventus ha messo sul piatto 3-4 milioni di euro. Soldi che i galiziani per ora non vogliono accettare, anche perché dovrebbero girarne la metà al Barcellona per pregressi accordi. La trattativa va avanti. Così come vanno avanti le voci sui possibili addii: da Joao Mario a uno fra Gatti e Rugani, per arrivare a Weston McKennie: titolarissimo per Spalletti, i rapporti fra l'entourage e la dirigenza sono freddi e per ora di rinnovo non se ne parla. Questo, annesso all'interesse della Premier League e dell'Atletico Madrid, potrebbe portare ad una clamorosa cessione già in questa sessione invernale.