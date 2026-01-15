Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo

Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:39Serie C
Daniel Uccellieri

Rinforzo in attacco per la Salernitana, che ha comunicato l'ingaggio di Juan Ignacio Molina. L'attaccante arriva a titolo definitivo dalla Vis Pesaro. Di seguito il comunicato ufficiale del club campano:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per il trasferimento in granata a titolo definitivo dell’attaccante Juan Ignacio Molina. Il calciatore classe 1997 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e ha scelto di indossare la maglia numero 25.

Cresciuto in patria tra Rosario Central, Chacharita Juniors e Union Santa Fe, il giocatore argentino ha militato in terza serie spagnola con l’Atletico Bembibre, prima di trascorrere un biennio tra i dilettanti italiani (Ilvamaddalena e Mori S. Stefano). Molina è approdato nel professionismo nell’estate 2023 alla Vis Pesaro. In particolare l’anno scorso ha messo a segno 6 gol in 34 partite dividendosi tra i marchigiani e la SPAL. Ceduto in prestito al Siracusa a fine agosto, in Sicilia ha disputato la prima parte di stagione siglando 2 reti in 13 presenze. Il neo attaccante granata sarà a disposizione di mister Raffaele già dalla trasferta di Caravaggio contro l’Atalanta U23".

