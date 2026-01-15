TMW La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio

La Juventus è su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco. Già, proprio la Juventus, che è al centro di una lunghissima serie di voci in questo mercato di gennaio ma la strategia di Damien Comolli e di tutta la dirigenza bianconera, guidata in sede di mercato da Marco Ottolini, è chiara. Vietato spendere 'tanto per', ma puntare solo a investimenti mirati. A rinforzi che possano far fare subito un salto di qualità ove necessario alla formazione di Luciano Spalletti. Così il club ha individuato nella necessità di prendere un attaccante, una punta, la necessità principale di questo gennaio.

Su En-Nesyri, classe 1997, attaccante marocchino del Fenerbahce che può lasciare i turchi nei prossimi giorni, radiomercato ha accostato concretamente il Napoli (ma deve prima uscire Lorenzo Lucca), l'Everton, il Nottingham Forest e più club sauditi come l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad. La Juventus, però, c'è. Perché Loic Openda è nelle idee spallettiane un vice Kenan Yildiz. Perché la storia con Dusan Vlahovic è finita. Perché davanti serve un giocatore con caratteristiche certamente diverse da quelle di Jonathan David ma che possa anche esserne un'alternativa e un compagno di reparto.

Non solo: il marocchino ha grandissima esperienza internazionale, oltre 90 presenze con la Nazionale. Ha giocato e vinto tanto in Spagna con il Siviglia ed è pronto anche a tornare a giocare nei grandi campionati europei. E' più che un'idea per una Juventus che, alla fine, potrebbe anche prendere un solo tassello in questo gennaio. Forse, proprio un 9, un riferimento avanzato per Luciano Spalletti. Magari En-Nesyri...