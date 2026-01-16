Dopo Garrincha e Maicon, un altro top brasiliano sceglie la nostra Serie D. Ma non per svernare

Douglas Costa a un passo dal Chievo Verona è una di quelle notizie che porta la nostra Serie D alla ribalta. Perché se è vero che è solamente un passaggio obbligato - o quasi - verso Dubai, considerato che in estate andrà a giocare nell'Al Ettifaq, dall'altra parte è davvero particolare la scelta di frequentare un piccolo club, seppur dalla discreta storia. Il passato del brasiliano è conosciutissimo, soprattutto gli anni alla Juventus, straordinari con i tanti Scudetti vinti dai bianconeri.

Non è la prima volta. Né in Serie D, né nel veronese. Perché il precursore fu Maicon Douglas Sisenando, autore dello storico triplate dell'Inter, che nel 2021 decise di optare per una destinazione tutt'altro che esotica come il Sona. “Ho sempre avuto il pensiero di tornare in Italia, me lo chiedevano anche i miei famigliari. Adesso è arrivata questa opportunità, l’ho accettata subito e sono fortunato: in futuro potrei giocare anche con mio figlio Felipe, 15 anni, anche lui è qui con me”. Disse ai tempi.

Poi, certo, ci sono altre cose particolari nel corso degli anni. Come l'amichevole giocata da Ferenc Puskas a Signa, nel gennaio del 1958, prima di firmare con il Real Madrid per diventare la leggenda delle merengues. Ma il capostipite è Garrincha, che giocò in Italia, in Prima Categoria, con la maglia del Sacrofano per 100 mila lire a partita.