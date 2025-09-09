Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Foggia, nuovo innesto per l'attacco: arriva lo svincolato Ilicic. Ha firmato un annuale

Foggia, nuovo innesto per l'attacco: arriva lo svincolato Ilicic. Ha firmato un annuale
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Oggi alle 11:49Serie C
di Tommaso Maschio

Nuovo innesto per l’attacco del Foggia che dal mercato degli svincolati ha tesserato il croato Ilici, prima punta reduce dall’esperienza con il Siroki Brijeg, club del massimo campionato bosniaco, dove ha messo a segno tre reti in 26 presenze lo scorso anno. Il giocatore, cresciuto nel Rijeka – con cui ha preso parte anche a un Torneo di Viareggio – ha poi proseguito la sua carriera vestendo le maglie di NK Orijent (17 gare e 5 reti), Slaven Belupo (22 presenze e 5 gol), NK Istra (13 presenze), NK Celje (3 presenze), ND Gorica (21 gare e 3 gol) , Botosani (16 presenze e una rete), Podbeskidzie (10 gare e due reti). Per Ilicic si tratta della prima esperienza in Europa occidentale dopo aver girato gran parte della parte orientale del Vecchio Continente.

Questa la nota della società pugliese:
"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miroslav Ilicic. L’attaccante vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo.

Miroslav Ilicic, nato a Fiume (Croazia) il 17 aprile 1998, ha esperienza nei campionati di Croazia, Bosnia, Slovenia, Romania e Polonia. Per lui prima esperienza in Italia. Il calciatore è già a disposizione di mister Rossi

Benvenuto in Italia, benvenuto a Foggia Miroslav".

