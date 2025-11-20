Delio Rossi: "Lazio squadra che è quadrata, si vede che c'è la mano dell'allenatore"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Delio Rossi ha commentato il momento in casa biancoceleste: "E' una squadra che è quadrata, si vede che c'è la mano dell'allenatore, solo che non ha picchi di qualità. Un paragone con la mia squadra? Faccio fatica a dare dei giudizi con periodi diversi, stiamo parlando di 15 anni, però sicuramente la Lazio è cresciuta anche perché è cambiato lo status, noi venivamo da un periodo, dovevamo per forza risanare la società - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Noi dovevamo fare delle scommesse con i giocatori giovani che se vincevamo dovevamo venderli per fare altre scommesse, poi la Lazio invece si è stabilizzata, è diventata anche un instant team perché ha preso anche giocatori come Klose, Leiva, giocatori già affermati e che sicuramente non avremmo mai potuto tenere la nostra rosa. Adesso mi sembra che deve fare un ulteriore step. Dal punto di vista sportivo alla Lazio secondo me non si può dire niente perché forse è la squadra che in questi anni per rapporto potenzialità e successi è quella che ha fatto meglio.

Sono la persona meno indicata a livello di comunicazione, non sono proprio bravo in questo modo di esprimersi, io onestamente diffido di quello che dicono i calciatori, gli allenatori anche perché io posso dare un giudizio su quello che dico io, ma faccio fatica a dare un giudizio su quello che dicono gli altri perché non so che cosa gli basta. Io so cosa voglio comunicare, c'è il solito comunicazione, ci sono due modi di fare comunicazione, uno che quanto tu comunichi è un obiettivo da mandare fuori e un altro invece che è un obiettivo di mandare qualcosa dentro. E quindi faccio fatica a dare questo giudizio, però secondo me forse è più importante per voi la comunicazione che non all'interno.

Il Lecce è un'altra parabola importante nella mia carriera sportiva. La Lazio è più forte del Lecce, mi aspetto che faccia la Lazio. Adesso il Lecce è in una situazione anche più tranquilla quindi verrà a giocare la sua partita, è una squadra che in questo momento sta anche bene però la Lazio dovrebbe fare la Lazio".