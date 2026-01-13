Fontanafredda addio! Da sabato la Dolomiti Bellunesi torna allo 'Zugni Tauro' di Feltre
Il prossimo sarà, a suo modo, un weekend storico per la Dolomiti Bellunesi.
Sabato 17 gennaio vedrà infatti la formazione verderosa tornare a giocare fra le mura dello stadio 'Zugni Tauro' di Feltre in occasione del match contro il Lecco valido per la 22ª giornata del campionato di Serie C.
La Dolomiti, dunque, chiude la parentesi vissuta al 'Tognon' di Fontanafredda dove ha disputato le gare interne dall'inizio della stagione.
