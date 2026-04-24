Milan, che fine ha fatto Jashari? Lo svizzero gioca poco e può già partire: la Juventus fiuta il colpo

Tra le strategie di mercato della Juventus per il futuro, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, emerge un nome a sorpresa dal Milan, ossia quello di Ardon Jashari. Nonostante il focus di Luciano Spalletti sia tutto sul delicato scontro diretto di domenica a San Siro, la dirigenza bianconera è già al lavoro per accontentare il tecnico e l'obiettivo è quello di rendere la squadra più carismatica, tecnica e duttile tatticamente.

L'idea juventina non è quella di sostituire Locatelli, bensì di arricchire il reparto mediano. Spalletti, infatti, medita di evolvere il sistema di gioco verso un 4-3-3, che richiederebbe un regista di qualità. Qui entra in gioco Jashari: lo svizzero, arrivato al Milan per 34 milioni ma frenato da un brutto infortunio al perone e da un minutaggio scarso è un profilo che alla Juve piace da tempo, già dai tempi del Bruges. Il suo scarso impiego in rossonero ha fatto drizzare le antenne alla dirigenza bianconera, che monitora la situazione qualora il centrocampista decidesse di cercare nuovi spazi.

Jashari si affianca così ad altri nomi caldi, come quello dell'esperto Hojbjerg, anch'egli nel mirino per la ristrutturazione del centrocampo. Con un futuro incerto per alcuni senatori, come Koopmeiners – sempre più nel mirino del Galatasaray e di alcuni club inglesi – la Juventus vuole muoversi d'anticipo per costruire una rosa da scudetto, pronta a inserirsi tra le pieghe del mercato rossonero.