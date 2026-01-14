TMW
Giugliano, Acampa verso la Serie D. C'è la Nocerina sul terzino sinistro
Il terzino sinistro Davide Acampa potrebbe scendere di categoria e andare a giocare con maggiore continuità in Serie D. Il classe 2003 attualmente è in forza al Giugliano dove ha collezionato sette presenze in stagione per un totale di 279 minuti in campo.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il difensore, arrivato in estate dal Team Altamura (dove aveva giocato 19 gare lo scorso anno) sarebbe finito nel mirino della Nocerina che potrebbe accoglierlo per la seconda parte di stagione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
