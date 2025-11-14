Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"

Ibourahima Baldé, attaccante del Giugliano e fratello di Keita, ex Lazio oggi al Monza, è stato intervistato da PianetaSerieb.it.

“Mi sento nel pieno delle mie possibilità fisiche, oltre che della maturità. Questo mi aiuta a essere la miglior versione possibile di me in campo, una cosa che ho sempre ricercato”.

Da qualche settimana l’allenatore dei Tigrotti è Eziolino Capuano, con cui avevi già condiviso un’esperienza in quel di Messina. Come l’hai ritrovato?

“Il mister è sempre lo stesso, con una voglia di incidere intatta. Ha idee, ma questo tratto l’ha sempre caratterizzato. Ha tanta passione, secondo me per lui è proprio questo un motore importante per andare avanti”.

L’arrivo di Capuano ha portato punti e stabilità: quale credi che possa essere il vostro obiettivo?

“Non ci poniamo obiettivi specifici. Desideriamo migliorarci rispetto alle scorse stagioni, ma il primo traguardo da raggiungere è la salvezza. Una volta centrata, capiremo dove potremo arrivare”