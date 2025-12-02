Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Lops riparte dalla Serie D dopo l'addio al Giugliano: ha firmato con la Folgore Caratese

Lops riparte dalla Serie D dopo l'addio al Giugliano: ha firmato con la Folgore Caratese
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:04
Tommaso Maschio

Fresco d’addio al Giugliano, club che milita in Serie C, dove aveva collezionato appena due presenze (53 minuti in totale in campo) in questi primi mesi della stagione, Francesco Lops riparte dalla Lombardia e dalla Serie D. Il calciatore scuola Bari ha infatti firmato fino a fine anno con la Folgore Caratese. Questo il comunicato:

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2026, di Francesco Lops. Centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Bari, fino alla Primavera.

Nella stagione 2023/2024, in prestito alla Cavese in Serie D, ha contribuito con 15 presenze e una rete alla promozione del club tra i professionisti. Successivamente, nella stagione 2024/2025, ha indossato la maglia del Sorrento Calcio in Serie C, collezionando minuti importanti e confrontandosi per la prima volta con il calcio professionistico. Un nuovo innesto per la mediana biancazzurra, capace di agire sia da mezzala che da trequartista.

