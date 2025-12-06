Gubbio, Di Carlo: "Primo tempo insufficiente, in dieci meglio. La Pianese ha meritato"

Dopo la sconfitta del Gubbio sul campo della Pianese, il tecnico Domenico Di Carlo ha analizzato così la prestazione della sua squadra:

“La Pianese è una bella realtà e in casa interpreta bene le partite. Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare, contro una squadra che gioca sulle seconde palle”, ha spiegato l’allenatore. Nonostante la preparazione del match, Di Carlo non è soddisfatto dell'approccio: “Non siamo stati abbastanza bravi, non mi è piaciuto assolutamente il nostro primo tempo e, paradossalmente, in dieci abbiamo fatto meglio”.

Sul rosso a Signorini, Di Carlo ha preferito non entrare nel dettaglio: “Non dico nulla perché sia noi che la Pianese siamo le squadre più penalizzate del campionato… La scorsa settimana Di Carmine ha scalciato un nostro giocatore e ha preso solo un giallo”.

Il gol decisivo dei padroni di casa ha complicato i piani del Gubbio: “L’eurogol della Pianese ha scombussolato i piani. Sapevamo che ci poteva capitare un’occasione e non l’abbiamo sfruttata al 95' con Baroncelli”.

Di Carlo riconosce comunque la superiorità degli avversari: “Nel complesso loro hanno meritato di vincere, noi non abbiamo vinto i duelli e siamo stati sottotono”.

L’analisi si chiude con una riflessione sull’atteggiamento: “Appena abbassiamo il livello dell’intensità e dell’aggressività, non portiamo a casa nemmeno un pareggio”.

Il tecnico guarda già avanti: “Proveremo a rifarci nella prossima partita, contro la Torres”.