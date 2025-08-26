Ufficiale Gubbio, il rinforzo a centrocampo arriva dallo Spezia. In prestito c'è Djankpata

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, il Gubbio "comunica di aver acquisito dalla società Spezia Calcio a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2026 le prestazioni sportive del calciatore Halid Djankpata.

Nato a Lomè (Togo) il 13 Aprile 2005 Djankpata è in possesso della doppia nazionalità (Italia e Benin) ed è un centrocampista cresciuto in Italia prima di trasferirsi in Inghilterra e entrare a far parte del settore giovanile dell'Everton Dopo essere diventato un punto fermo della squadra giovanile inglese Djankpata è rientrato nella scorsa stagione in Italia grazie allo Spezia ed è stato convocato in tante occasioni in prima squadra. A Febbraio 2024 l'esordio in maglia azzurra Under 19 nella vittoriosa gara contro l'Austria.

Ad Halid il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù".