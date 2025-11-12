Gubbio-Juve NG alle 15 di mercoledì, il club: "Nessuna possibilità di giocare in orario diverso"

Nei giorni scorsi la sfida fra Gubbio e Juventus Next Gen, in programma domenica 16 novembre, è stata spostata a mercoledì 26 Novembre alle ore 15,00 a causa degli impegni dei nazionali bianconeri. Una decisione che ha trovato il club umbro contrariato per una collocazione che non aiutata certo la presenza del pubblico allo stadio e che per questo ha suscitato alcune polemiche in casa rossoblù. Per questo ha emesso un comunicato ufficiale facendo chiarezza su quanto deciso:

"As Gubbio 1910 intende chiarire la situazione dello spostamento della gara di campionato Gubbio - Juventus Next Gen.La squadra bianconera ha chiesto il rinvio della gara come previsto dal regolamento in caso di calciatori convocati nelle nazionali (situazione che si era verificata anche lo scorso mese, Juventus NG-Campobasso venne posticipata e recuperata alle ore 14,30).

In queste situazioni è Lega Pro in accordo con la Tv partner che stabilisce giorno e orario del recupero, la società non ha voce in capitolo e nel caso specifico il giorno 26 novembre ci sono in calendario in serata altri eventi calcistici che impediscono di fatto la disputa del match in orario diverso dalle ore 15,00. Lungi da noi aver pensato di non tenere in considerazione le esigenze dei nostri tifosi, la considerazione e l'affetto per la nostra tifoseria è sempre al primo posto e le iniziative che stiamo facendo vanno sempre in quella direzione.

Purtroppo in questa situazione non abbiamo alcuna possibilità di poter far disputare la gara in un orario e in un giorno diverso da quanto stabilito da Lega Pro. Il Presidente è molto dispiaciuto per le tante critiche ricevute ingiustamente, è una situazione penalizzante anche per noi ma siamo certi che non farete mancare il vostro supporto che per noi è fondamentale".