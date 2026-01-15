Guidonia Montecelio, Avella ha firmato fino al 2027: il comunicato dei laziali
Dopo l'annuncio da parte del Palermo, anche il Guidonia Montecelio ha annunciato l'arrivo del portiere Avella, che non è mai sceso in campo in Serie B con la maglia rosanero, Avella torna dunque in Serie C a distanza di circa tre anni visto che nella stagione 2022/23 giocò da titolare alla Virtus Francavilla per poi salire in Serie B dove negli due anni e mezzo è sceso in campo solo in cinque occasioni con il Brescia.
Questo il comunicato del club dove si evidenzia anche la durata del contratto:
"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Palermo le prestazioni sportive del portiere Michele Avella che ha firmato un contratto biennale. Avella, nato il primo maggio del 2000, lo scorso anno ha giocato in Serie B con il Brescia".