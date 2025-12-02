Ufficiale
Guidonia Montecelio, risoluzione consensuale del contratto con Aimone Calì
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Aimone Calì.
Ad Aimone un ringraziamento per quanto fatto in rossoblù, per la professionalità sempre dimostrata, per essere stato grande protagonista della vittoria del campionato di Serie D 2024/2025 chiuso anche da capocannoniere del girone e il più caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della carriera.
Si chiude dunque con 52 presenze e 21 reti l'avventura al club laziale dell'attaccante romano.
