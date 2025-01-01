Piano di riorganizzazione bianconero, Tuttosport in apertura: "Nuova Juve Comolli"

"Nuova Juve Comolli" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi soffermandosi sul processo di riorganizzazione bianconero messo in atto dal dirigente francese. Nel ruolo di ad sarà centrale: a lui farà riferimento ogni figura di campo e non, da Burgess al ds (scelto Ottolini) fino a Tudor. Chiellini avrà più peso e un posto nel CdA. Scudetto entro due anni. Tra le priorità il rinnovo di Yildiz.

Nazionale - "Pio, un Golden Boy contro Israele" scrive il quotidiano nel taglio alto. Lo splendido gol in Estonia ne conferma la crescita, anche se il confronto con gli ultimi 5 attaccanti che hanno vinto il nostro premio evidenzia come i giovani all'estero maturino a velocità doppia. Oggi esami per Kean.

Futuro Torino - "Promessa Toro, un difensore a gennaio per Baroni". Garanzie da Cairo e Vagnati per colmare le lacune del mercato estivo. Ilic in uscita. Adams, gran gol con la Scozia e messaggi.