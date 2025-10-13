L'oro dell'Italia e un patrimonio da tutelare, Corriere dello Sport in apertura: "Pio esiste"

"Pio esiste" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. L'oro dell'Italia e un patrimonio da tutelare. Generazione centravanti: Esposito e Camarda i nuovi 9. L'interista incanta con Chivu e in Nazionale, Francesco brilla nel Lecce e in Under 21: il Milan lo aspetta. Il futuro è loro!

In nazionale - "Juve, lo special Yildiz" scrive il quotidiano di spalla. Due reti con la Turchia per il 10 ma gli altri attaccanti David, Openda e Vlahovic deludono. Brillano i giocatori del Napoli, Hojlund e McTominay trascinano Danimarca e Scozia: "Napoli, capolavori in tour".

L'attacco spuntato - Problema del gol invece per gli attaccanti della Fiorentina con Kean, Dzeko e Gud che hanno segnato 10 gol in nazionale ma solo 3 in maglia gigliata nella squadra di Pioli: "Viola, sindrome del gol".