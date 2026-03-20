Udinese, Ekkelenkamp: "Non abbiamo giocato molto bene, ma conta portare a casa punti"

Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese autore del gol del vantaggio bianconero, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Bisogna essere onesti: non abbiamo giocato molto bene. Quel che conta, però, è aver portato a casa i tre punti e siamo davvero contenti. Mi godo questo momento, vi ringrazio per i complimenti per il mio modo di calciare in porta.

Vi confesso che mi sono allenato con gli amici nel periodo dello stop per il coronavirus proprio per migliorare sotto questo punto di vista. Devo dire grazie anche a Zaniolo: ha un’ottima tecnica e noi centrocampisti ci inseriamo volentieri in area di rigore quando rientra e la mette al centro col sinistro. Abbiamo una coppia d’attacco che crea molti spazi e questa è una fortuna”.