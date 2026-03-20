Napoli, Politano: "Vittorie che fanno la differenza. Ora la sosta, c'è un discorso in sospeso"

Tra i protagonisti del successo del Napoli sul campo del Cagliari c’è ancora Matteo Politano, tra i più attivi nella gara dell’Unipol Domus e decisivo anche nell’azione che ha portato al gol lampo di McTominay. L’esterno azzurro, al termine della partita vinta 1-0, ha affidato ai social il proprio commento, sottolineando l’importanza di un successo che consente alla squadra di Antonio Conte di conquistare la quarta vittoria consecutiva e il momentaneo secondo posto in classifica.

Sul proprio profilo Instagram, il nazionale italiano ha scritto: “Queste vittorie fanno la differenza a fine stagione. Avanti sulla nostra strada, prima di una sosta in cui c’è da riprendere un discorso in sospeso”.

Un messaggio chiaro, che evidenzia lo spirito con cui il Napoli sta affrontando questa fase del campionato: meno brillante rispetto a inizio stagione, ma estremamente concreto. Politano è stato ancora una volta tra i più continui, creando pericoli soprattutto nel primo tempo e confermandosi uno degli uomini più affidabili nello scacchiere di Conte, sia per qualità che per sacrificio.