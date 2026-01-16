Il nuovo Foggia prende forma? Idea Di Toro come direttore sportivo per la prossima stagione
TUTTO mercato WEB
Il nuovo Foggia targato Casillo e De Vitto comincia a ragionare anche sulla prossima stagione. Come riporta Antenna Sud, per il ruolo di direttore sportivo, i rossoneri avrebbero messo in cima alla lista Elio Di Toro, attuale uomo mercato dell'Audace Cerignola. Il dirigente di Lanciano vanta anche un passato da calciatore con i satanelli, tra il 2000 e il 2004 tra Serie C1 e C2.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile