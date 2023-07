ufficiale Novara, ecco Migliardi: l'esterno arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria

Serie C

Oggi alle 18:19 Serie C

Dalla Primavera alla Serie C, Francesco Migliardi è un nuovo calciatore del Novara. L'esterno arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria e firma un contratto triennale. Di seguito il comunicato del club piemontese con cui viene annunciato l'acquisto:

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo, fino a giugno 2026, di Francesco Migliardi. Esterno sinistro tutta fascia, giunge in azzurro dalla primavera della Sampdoria. Coi blucerchiati nelle ultime due stagioni è stato punto fermo della squadra, siglando due reti e servendo quattordici assist. La continuità di rendimento gli è valsa anche la chiamata della prima squadra, con cui ha svolto sedute d’allenamento, fino a meritarsi l’esperienza di una convocazione per una gara di Serie A".