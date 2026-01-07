TMW
Latina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese
Si prospetta un cambio di maglia in questo mercato di gennaio per l’esterno offensivo Giacomo Tomaselli della Pergolettese. Dopo essere sceso in campo in 17 occasioni con la maglia gialloblù, dove era arrivato in estate dalla Virtus Entella, infatti il giocatore è finito nel mirino del Latina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club pontino si sarebbe infatti assicurato le sue prestazioni trovando l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo con i nerazzurri con scadenza dunque fissata al 2027.
