Conceicao tranquillizza i tifosi dopo aver saltato Juve-Lazio: "Ci vediamo alla prossima"

Francisco Conceicao tranquillizza tutti. Dopo aver saltato la partita di ieri contro la Lazio per un piccolo dolore al ginocchio, l'esterno portoghese ha messo nel mirino la gara di sabato contro l'Inter, per la quale sarà regolarmente a disposizione. Attraverso una Instagram Story, l'ex Porto ha confermato personalmente che ci sarà: "Ci vediamo alla prossima, sempre fino alla fine", ha scritto il numero 7 bianconero.

L'anticipazione di TMW questa mattina

Buone notizie per mister Luciano Spalletti. Nonostante ieri Francisco Conceicao abbia accusato un leggero problema al ginocchio, la novità di oggi è che l'esterno portoghese sarà a disposizione contro l’Inter. Appuntamento in programma sabato prossimo alle ore 20.45, valido per il 25° turno di Serie A. Con Conceicao regolarmente a disposizione dei bianconeri.

I prossimi impegni della Juventus nel mese di febbraio

14/2 Inter-Juve (Serie A)

17/2 Galatasaray-Juve (Andata playoff Champions League)

21/2 Juve-Como (Serie A)

25/2 Juventus-Galatasaray (Ritorno playoff Champions League)