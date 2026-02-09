Juventus, ospite speciale alla Continassa: visita del ct Montella e abbraccio con Yildiz

Questa mattina Vincenzo Montella ha fatto visita alla Continassa per seguire l'allenamento della Juventus. Il commissario tecnico della nazionale turca - riporta TuttoJuve - è stato a bordo campo con parte del suo staff e ha avuto modo di parlare con Claudio Chiellini, direttore sportivo della Next Gen, e Gianluca Pessotto.

Montella si è poi intrattenuto con Spalletti e Domenichini prima dell'inizio dell'allenamento dei bianconeri. Il ct della Turchia ha incontrato, ovviamente, il suo fantasista Kenan Yildiz, dialogando anche con Locatelli, McKennie e Vlahovic.

Le parole di Montella su Yildiz a Il Messaggero

"Sono molto contento. Kenan faceva parte della Nazionale già quando giocava nella Juve Next Gen. È un giocatore dalle potenzialità immense ed è ancora in una fase di crescita. Kenan accompagna al talento naturale la giusta mentalità, ha voglia di migliorarsi. Per lui prevedo un futuro di altissimo livello negli anni a venire".