Spalletti: "Abbiamo cercato di prendere un attaccante, ma poi non ci siamo riusciti"

Mister Luciano Spalletti, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato il 2-2 ottenuto in rimonta con la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus: "Rimane quella che è la cosa più difficile che sono riusciti a fare i ragazzi: ribaltare il risultato e riuscire a riagguantarlo. Perché lì dentro ci sta di commettere un ulteriore errore e di lasciarsi prendere dal timore di non farcela, invece ho visto carattere e reazione mentale, in tanti casi, la lucidità e un po' frenesia, che è una cosa che metteremo a posto. Per me da quando sono arrivato, è tantissima roba, perché io vedo che si mettono a posto anche in queste altre cose".

Sull'assenza tanto chiacchierata di un nuovo attaccante, Spalletti ha poi aggiunto: "Noi si diventa ancora più forti al di là che ci possa mancare una caratteristica o meno. Non solo quella dell'attaccante perché abbiamo cercato di prendere un attaccante ma poi non ci siamo riusciti".