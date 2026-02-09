Bologna, Sohm: "In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così"

Simon Sohm, centrocampista del Bologna, si è presentato oggi al suo nuovo pubblico. Queste le parole dello svizzero, che ieri non è entrato in campo nella sfida da ex al Parma: "In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui".

Si sente più un centrocampista offensivo o difensivo?

"Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L'anno scorso sono cresciuto giocando un po' più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli".

Ha un idolo a cui si ispira?

"Il mio idolo è sempre stato Yaya Toure".

Aebischer, Ndoye, Freuler. Gli svizzeri hanno fatto bene qui a Bologna, le ha detto qualcosa Freuler?

"Lo conoscevo già, mi sta aiutando nell'inserimento".