Latina, tutto confermato: dall'Union Brescia arriva Denis Hergheligiu
Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo in prestito dall’Union Brescia del centrocampista classe 1999 Denis Hergheligiu.
Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, Denis vanta oltre 130 presenze con la maglia della Feralpisalò, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie B. Giocatore duttile e di personalità, possiede doppio passaporto italiano-rumeno e porta in nerazzurro qualità, esperienza e mentalità vincente.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
