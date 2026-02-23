Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di Raffaele

Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di RaffaeleTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:34Serie C
Luca Esposito

Alla fine paga Giuseppe Raffaele per tutti. L’ennesima prestazione negativa della Salernitana, abbinata alla clamorosa sconfitta interna col Monopoli, ha spinto la società e la dirigenza a cambiare guida tecnica dopo un mese e mezzo da separati in casa e in cui il mister lavorava pur sapendo di essere stato – di fatto – delegittimato e bocciato da Faggiano. Del resto l’involuzione della squadra è costante e il -14 dalla vetta e il -9 dal Catania secondo costituiscono motivi sufficienti per interrompere la sua avventura all’ombra dell’Arechi.

Fatta eccezione per una partenza super contraddistinta da cinque vittorie in altrettante partite, la Salernitana di Raffaele non ha mai convinto: vittorie risicate e sofferte, ko negli scontri diretti con le prime due della classe, difesa puntualmente perforata, attacco che fatica a incidere pur con nomi importanti in organico, un rapporto con lo spogliatoio venuto progressivamente meno dalla trasferta di Latina in poi, le diversità di vedute con la dirigenza e, infine, un mese e mezzo contraddistinto dalle sconfitte con Siracusa, Cerignola e Monopoli e dai pareggi con Giugliano e Cavese. 5 gare ampiamente alla portata e che hanno sancito al fine del sogno promozione diretta. In mattinata arriveranno le comunicazioni ufficiali, nelle prossime settimane si lavorerà per risolvere il contratto che scadrà a giugno del 2027. Dopo Catania un altro flop in una piazza blasonata.

Chi al suo posto? La società cerca un allenatore che accetti un ruolo da traghettatore fino a giugno, magari con una clausola nel contratto riferita all’eventuale promozione in B attraverso gli spareggi. Bisoli ha detto pubblicamente che sarebbe ben felice di guidare la Salernitana, ma non è un nome sul taccuino della dirigenza. Il ritorno di Marino stuzzica la proprietà, soprattutto per la voglia comune di riscattare la retrocessione contro la Sampdoria che ancora oggi è ferita aperta nel cuore del pubblico granata. A ieri sera nessun contatto ufficiale, ma il club ha preso atto della sua disponibilità: esordirebbe proprio contro il Catania, piazza nella quale ha fatto grandi cose. Fabio Caserta è un profilo che piace molto, ma è legato contrattualmente al Bari. Pagliuca, un mese fa, fu chiamato direttamente dalla dirigenza, ma la richiesta di un anno e mezzo di contratto avrebbe frenato la società e, in particolare, il presidente Maurizio Milan. Anche la categoria costituiva un problema, visto che Pagliuca ha comunque estimatori in B ed è un tesserato dell’Empoli. Resta in piedi anche la soluzione interna che risponde al nome di Guglielmo Stendardo, vicinissimo dopo la sconfitta col Cerignola e comunque allertato dalla proprietà. Soluzione che però si scontra con l’idea di Faggiano che vorrebbe un profilo di maggiore esperienza.

Il ds ieri in conferenza era un fiume in piena. Ha ammesso di non essere riuscito a scuotere il gruppo, ha detto che la squadra gioca male da sempre e ha dichiarato che dopo il mercato di gennaio c’è stato un peggioramento, battibeccando anche con qualche giornalista presente. Se a ciò abbiniamo la discussione a Cava con Raffaele in presenza della squadra è lecito pensare ci sia scarsa serenità all’interno della Salernitana e, dunque, a giugno potrebbe esserci l’esonero anche del direttore sportivo. Altro tesserato che, numeri alla mano, sta facendo malissimo. A proposito di numeri, ieri ufficialmente erano in quasi 8500 sugli spalti, ma in realtà la metà degli abbonati a disertato e in molti sono rimasti a casa. La tifoseria ha intonato cori contro Iervolino invitandolo a cedere la società, messaggi durissimi anche all’indirizzo dei calciatori tacciati di scarso impegno. Insomma, un clima davvero rovente e una situazione incandescente che ha radici lontane: questa rosa non aveva dall’inizio le carte in regola per essere competitiva. E la società rischia di aggiungere alla collezione un altro campionato fallimentare.

Articoli correlati
Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose... Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"
Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano... Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano trema
Altre notizie Serie C
L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra... L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"
Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di... Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di Raffaele
Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche... Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche aggiornate
Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"... Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito... Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"
Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana" Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"
Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"... Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"
Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche... Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
3 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
4 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
5 Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.2 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
Immagine top news n.3 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
Immagine top news n.4 C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Grandi risposte da tutti. Champions? Si deciderà tutto alla fine"
Immagine top news n.6 Tre gol, porta inviolata e messaggio al campionato: sì, la Roma può tornare a riveder le stelle
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma è terza insieme al Napoli, la Cremonese ora rischia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Duro attacco di Pavan a Baroni: "Il tecnico più in linea con la mediocrità manifesta del Torino"
Immagine news Serie A n.2 Tra una settimana Roma-Juventus, Gasperini: "Partita importante ma non determinante"
Immagine news Serie A n.3 In Spagna sganciano la bomba: Simeone ha un accordo con l'Inter per la prossima stagione
Immagine news Serie A n.4 Milan, per Loftus-Cheek il rischio è che la stagione sia finita. Corvi gli ha scritto su Whatsapp
Immagine news Serie A n.5 Torino nel baratro, Baroni alla porta: Cairo e Petrachi aspettano il sì di D’Aversa
Immagine news Serie A n.6 Liverani e l'addio alla Lazio: "Lotito non vedeva di buon occhio i reduci dalla gestione Cragnotti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere più concreti"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi”
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora Palma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di Raffaele
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.4 Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV