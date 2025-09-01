Ufficiale
Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva dall'Ascoli Odjer
"Moses Odjer è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Centrocampista classe 1996, colleziona oltre 250 presenze in carriera tra Serie B e Serie C vestendo le maglie di Catania, Salernitana, Palermo e Foggia. Lo scorso anno gioca la prima metà di stagione con la Pianese prima di passare ad Ascoli. Benvenuto Moses".
Con questo comunicato il club labronico ha annunciato l'arrivo di un esperto centrocampista per questa stagione di Serie C. Di seguito invece il saluto dell'Ascoli, club in cui ha militato nella passata stagione:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la cessione a titolo definitivo di Moses Odjer a US Livorno 1915. Il Club bianconero saluta Moses, augurandogli i migliori successi".
