Fiorentina, i convocati di Vanoli per l'Udinese: Pablo Marì assente a sorpresa, fuori altri 4

Sono ufficiali i convocati della Fiorentina per la gara odierna contro l'Udinese, in programma alle ore 18 al Franchi. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di mister Vanoli per il 16° turno di Serie A:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli.

Fuori Fazzini, Gosens, Sabiri e Lamptey, oltre all'assente a sorpresa Pablo Marì (per lui risentimento al soleo).

Come arriva la Fiorentina.

Uscita con le ossa rotte anche dall’ultima gara di Conference League, per la Fiorentina è tempo di concentrarsi sul campionato e su quella che si preannuncia una gara decisiva per Vanoli. Alle 18 al Franchi arriva l’Udinese e il tecnico viola, che si gioca la panchina, ha dichiarato che è pronto a stravolgere la squadra. Questo si dovrebbe tradurre con un cambio modulo e un definitivo passaggio alla difesa a quattro. Rispetto alla trasferta di Losanna torneranno i titolarissimi a partire da De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Parisi, che formeranno la linea di difesa. A centrocampo si rivedrà Fagioli in cabina di regia, sostenuto da Mandragora. L’unico confermato potrebbe essere Kouame, schierato sulla corsia di di sinistra, con Fortini ad agire sull’altro lato di campo. Davanti agiranno Gudmundsson e Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)