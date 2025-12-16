La Top 11 della Coppa d'Africa: una squadra che potrebbe dominare ovunque

La Coppa d'Africa apre i battenti. Fra poche ore prenderà il via la più importante manifestazione continentale, con stelle del mondo del calcio in arrivo da ogni parte del mondo. Soprattutto dall'Europa. E raggruppando tutti i giocatori delle rose delle 24 partecipanti, è possibile tirare fuori una top 11 di assoluta qualità in tutti i reparti.

La formazione ideale, come spesso capita in questo tipo di esercizi di fantasia, è sbilanciata verso l'attacco. In porta scegliamo il padrone di casa e icona del Marocco, ovvero Yassine Bounou: dopo un lungo passato in Europa, oggi gioca nell'Al Hilal di Simone Inzaghi. In difesa un altro connazionale come Achraf Hakimi del PSG, mentre dall'altra parte ecco Nouassir Mazraoui, ex Bayern Monaco oggi al Manchester United. Nel mezzo, l'ex Napoli Kalidou Koulibaly e il centrale della Roma Evan Ndicka.

Nel mezzo c'è Franck Kessie a dirigere la manovra, con tutta la qualità nei piedi di Bryan Mbeumo dello United e di Eliesse Ben Seghir ai suoi lati. Davanti per sceglierne tre occorre lasciar fuori giocatori di livello mondiale come Lookman, Sadio Mane, Marmoush e Brahim Diaz. Al centro dell'attacco scegliamo Victor Osimhen, con ai suoi lati Mohamed Salah e Nicolas Jackson, acquisto estivo del Bayern Monaco.

TOP 11 COPPA D'AFRICA (4-3-3): Bounou; Hakimi, Koulibaly, Ndicka, Mazraoui; Mbeumo, Kessie, Ben Seghir; Salah, Osimhen, Nicolas Jackson