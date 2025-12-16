La Top 11 storica della Coppa d'Africa: N'Kono, Jay-Jay Okocha e l'attacco show

La Coppa d'Africa è una delle competizioni con più fascino del mondo. E, per certi versi, anche un po' di mistero. Non tutti infatti conoscono o ricordano i grandi eroi del passato di una competizione che ha visto scendere in campo alcuni fra i migliori calciatori del mondo delle rispettive epoche.

Andando a stilare una potenziale Top 11 di sempre del torneo, schieriamo la nostra squadra con il 3-4-3 che prevede in porta l'ispiratore di Gigi Buffon, ovvero Thomas N'Kono. Quindi difesa formata da Hatem Trabelsi, Rigobert Song e Noureddine Naybet. A centrocampo qualità a tonnellate e dinamismo: con Yaya Toure e Michael Essien in mezzo, ci sono Abedi Pelé e Jay-Jay Okocha. Mentre davanti le scelte sono quasi obbligate, con mostri sacri del calibro di George Weah, Didier Drogba e Samuel Eto'o.

Menzioni speciali:

Tanti i calciatori che avrebbero potuto entrare nella top 11, per qualità e impatto storico. Fra questi ne citiamo alcuni come Essam El-Hadary, Joseph Yobo, Seydou Keita, Ryiad Mahrez, Nwankwo Kanu, El Hadji Diouf e Roger Millan. Ma come detto la storia della competizione è lunghissima e fatta di calciatori che hanno segnato le proprie epoche, sia nei campionati europei che con le maglie delle Nazionali africane.

Top 11 storica Coppa d'Africa: (3-4-3): N'Kono; Trabelsi, Rigobert Song, Naybet; Okocha, Essien, Yaya Toure, Abedì Pele; Eto'o, Drogba, Weah