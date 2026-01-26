Livorno, Venturato: "Peccato l'errore sul loro gol, ma vittoria meritata"

Il Livorno torna a sorridere davanti al proprio pubblico dopo oltre un mese e mezzo, superando la Vis Pesaro per 2-1 allo stadio Armando Picchi. Un successo importante, soprattutto per il morale, che permette agli amaranto di dare continuità alle ultime prestazioni positive.

Nel post partita, il tecnico Roberto Venturato ha analizzato la gara sottolineando soprattutto l’aspetto caratteriale: “Non abbiamo giocato una partita di grande qualità come contro il Guidonia, ma per atteggiamento, determinazione e voglia è stata una prova davvero importante. Abbiamo creato tre-quattro occasioni nitide e la vittoria è meritata”. L’allenatore non ha nascosto qualche sbavatura difensiva: “Sull’azione del loro gol c’è stata un’ingenuità, non solo di Seghetti ma anche dei compagni che potevano aiutarlo meglio. Questo ha reso il finale più sofferto”.

Venturato ha evidenziato anche i margini di crescita: “Sia nel primo che nel secondo tempo potevamo gestire meglio il pallone. Su questo aspetto dobbiamo migliorare tanto, ma il risultato ci dà morale e ci permette di lavorare con più convinzione”.

Ora lo sguardo è rivolto alla prossima trasferta contro l’Ascoli: “La serenità nel calcio non esiste mai, ma arriviamo con uno spirito migliore dopo due vittorie consecutive. Andremo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato con la volontà di cercare un risultato positivo”.