Livorno, Venturato: "Teniamo i piedi per terra, il nostro percorso è ancora lungo"

Dopo il successo sul campo del Guidonia, il tecnico del Livorno Roberto Ventura ha commentato in sala stampa: "Sono contento per la vittoria e per la prestazione, perché abbiamo dato continuità nell'arco dei 90 minuti ed è una cosa che non eravamo riusciti a fare in passato - riporta Amaranta.it - Dobbiamo lavorare per ottenere altri risultati importanti come questo, a Guidonia abbiamo dato un bel segnale ma il nostro percorso è ancora lungo e dovremo essere bravi a tenere i piedi per terra.

Falasco e Luperini sono due giocatori importanti, hanno una lunga esperienza in Serie B alle spalle e hanno trasmesso le loro capacità al resto della squadra. Per Di Carmine e Dionisi l'unico limite è l'età. Quest'ultimo ci tiene molto alla società e alla piazza, per noi è un vero capitano".