Ufficiale Lumezzane, ceduto a titolo definitivo capitan Pogliano: passa alla Pro Patria

FC Lumezzane comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Cesare Pogliano all’Aurora Pro Patria.

Cesare del Lumezzane è stato capitano, simbolo e bandiera, con 97 presenze in tre stagioni e mezzo e tre pesantissime reti nella prima stagione di Serie C quando si raggiunsero i playoff per la B. Sceso dai professionisti per sposare il progetto rossoblù in Serie D, con il campionato immediatamente vinto, ha da subito unito alle doti sul campo le qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per lo spogliatoio e l’intero ambiente portandolo la scorsa stagione a indossare la fascia da capitano.

Grazie di tutto Capitano, da tutti noi il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in attesa di rivederci al Saleri, casa tua.