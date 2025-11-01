Milan-Roma vista da Florenzi: "Giallorossi sorpresa. I rossoneri hanno fatto un bel mercato"

Chi meglio di Alessandro Florenzi poteva presentare Milan-Roma? Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex del match di San Siro ha commentato: "Il Milan ha come obiettivo dichiarato di tornare in Champions League ma - ha esordito - può sicuramente ambire a qualcosa in più. La Roma ci arriva già da capolista, gioca bene e i numeri per adesso sono dalla sua...".

Soffermandosi sull'organico giallorosso, l'esterno ha dichiarato che ha sempre pensato che Gasperini avesse a disposizione un gruppo forte "ma da un certo punto di vista è una sorpresa - ha proseguito -. Assimilare il gioco di Gasperini e il livello di preparazione fisica che impone in così poco tempo non è facile, e questo mi fa pensare che ci siano margini di miglioramento".

E per quanto riguarda la formazione rossonera ora allenata da Massimiliano Allegri è molto schietto: "Era difficile fare peggio dell’anno scorso". Aiuta molto il fatto di non disputare le coppe europee oltre al fatto che c'è il fattore Allegri, allenatore molto preparato. Inoltre Florenzi promuove il mercato del Milan: "Sono arrivati giocatori forti - ha concluso - Modric su tutti, ed esperti. Ma anche la base di partenza c’era, perché pure l’anno scorso la squadra valeva".