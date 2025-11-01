Napoli, rientri e rotazioni pianificate: Conte con cinque novità contro il Como

Al Maradona arriva il Como di Nico Paz. Reduce dalle vittorie contro Inter e Lecce, il Napoli quest’oggi scende in campo con l’obiettivo di centrare un grande risultato per dare continuità alle ultime vittorie e confermarsi in vetta alla classifica. Di fronte però ci sarà uno degli avversari più temibili del campionato per qualità individuali e di organizzazione di gioco e che già l’anno scorso riuscì a mettere in difficoltà i partenopei, capaci di spuntarla a Fuorigrotta per poi perdere però in trasferta al ritorno. Per superare la squadra di Fabregas, però, servirà una prova di certo più simile a quella offerta con l’Inter rispetto a quanto visto a Lecce, dove il Napoli ha mostrato poco ritmo ed intensità pur non subendo occasioni al di là del calcio di rigore, ma Conte ha strutturato rientri e rotazioni proprio per la sfida al Como e potrà contare su cinque novità di formazione che assicureranno nuove energie, ma non solo.

Rientri e rotazioni

Finalmente qualche buona notizia per Conte. In panchina si rivedranno Lobotka e Lang, opzioni importanti anche per la ripresa, ma dall'inizio dovrebbero essere diverse le novità. Già in panchina a Lecce, stavolta tornerà dal primo minuto Amir Rrahmani, probabilmente in coppia con Buongiorno, formando (finalmente) la coppia centrale titolare. L'altro ritorno, dopo tre gare out per le noie muscolari rimediate al ritorno dalla nazionale, è quello di Rasmus Hojlund che guiderà il tridente offensivo. A destra Politano ed a sinistra la novità rispetto a Lecce può essere la titolarità di Neres con Spinazzola (altro volto nuovo rispetto all'ultima gara) che a sinistra stavolta potrebbe partire da terzino. La quinta novità è il ritorno di McTominay dal primo minuto: le rotazioni di Lecce del resto sono servite anche per arrivare al meglio alla sfida contro il Como.