TMW Genoa, è il giorno di Diego Lopez: cosa manca per l'ufficialità del nuovo ds rossoblù

Manca poco e il Genoa avrà il suo nuovo direttore sportivo. Salutato nella giornata di ieri Marco Ottolini, con cui è stato risolto il contratto, il club rossoblù ha decisamente virato sullo spagnolo ex Lens. Nei giorni scorsi è stata trovata l'intesa di massima e nelle prossime ore verrà ufficializzato l'ingaggio. Nessuna frenata ma questo rallentamento è dovuto solamente ad alcune situazioni burocratiche che verranno risolte a breve.

Chi è Diego Lopez

Giovane dirigente sportivo è nato a Valencia l'8 agosto 1989 ma di fatto è cresciuto in Francia dove ha mosso i primi passi nel mondo calcistico. E' stato all'interno della squadra scouting del Lens fra il 2017 e il 2021 con una finestra fra luglio 2020 e maggio 2021 quando è stato direttore tecnico del Mouscron (squadra belga) mentre in passato ha occupato anche il ruolo di collaboratore di Luis Campos a Lille.

I giocatori scoperti da Lopez

E proprio fra le file dei biancorossi transalpini ha scoperto giocatori che conosciamo molto bene come l'attaccante del Milan Rafael Leao e il centravanti ex Napoli Victor Osimhen, ma anche il giocatore Gabriel Magalhaes. Nel corso della sua militanza in giallorosso invece ha venduto al Manchester City il difensore uzbeko Abdukodir Khusanov per 40 milioni di euro.