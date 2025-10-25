Lumezzane, Troise: "La classifica parla chiaro: contro l'Arzignano posta in palio altissima"

Il tecnico del Lumezzane Emanuele Troise ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Arzignano Valchiampo: "La classifica parla chiaro: in questo momento siamo lì, vicini all’Arzignano. È una partita con una posta in palio importante per il nostro cammino. Dobbiamo accettarla per quella che è e affrontarla con l’obiettivo di sfruttare i margini e le potenzialità della squadra, cercando di fare qualcosa di diverso, soprattutto a livello mentale.

Squadra cresciuta nella mentalità? Sì, la mentalità è un aspetto a cui ci stiamo aggrappando. Il punto contro il Trento è stato importante, in una gara con momenti in cui il Trento ha prevalso, ma anche il Lumezzane ha fatto la sua parte, creando grosse difficoltà. Questa mentalità di portare a casa qualcosa, unita alla partecipazione di tutti, è cruciale. Nella mia gestione, il contributo di chi entra dalla panchina o di chi parte titolare è determinante.

Il coinvolgimento di tutta la squadra? È un elemento chiave. Che sia contro l’Ospitaletto, il Cittadella o il Trento, il contributo di tutti, dal primo minuto o nei subentri, è stato fondamentale per il risultato finale. La squadra ha mostrato voglia di contribuire, e questo spirito collettivo ci sta aiutando a costruire una mentalità solida per affrontare le sfide".