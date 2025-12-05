Mario Rui vuole tornare in campo: "In Italia per me c'è solo il Napoli, ripartirò dall'estero"

Mario Rui scalda i motori e non vede l'ora di tornare in pista. Il laterale portoghese, attualmente svincolato, ha concesso un'intervista a Tuttosport parlando anche della sua voglia di riprendere a giocare a 34 anni: "Ho tantissima voglia. Anche se mi sono disconnesso un po’ dal calcio, mi sto godendo la famiglia. Continuo ad allenarmi tanto e penso di essere molto vicino a ricominciare".

In Italia o all'estero? È la domanda che gli ha posto il quotidiano. "Ci sono state delle opportunità anche in Serie A, ma l’anno scorso facevo molta fatica a vedermi in un club diverso dal Napoli. Non me la sono sentita di firmare per altre squadre, penso che ripartirò dall’estero: sto molto bene fisicamente e penso di poter ancora dare qualcosa al calcio, per cui aspetto solo la chiamata giusta", la risposta di Mario Rui.

Infine, una battuta sui rumors che lo avevano accostato alla Juve di Giuntoli: "Ne riparliamo quando smetterò di giocare a calcio: ho troppo rispetto per il Napoli e qualsiasi mia parola può ferire. Passo".