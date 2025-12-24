La pesante rivelazione di Luis Alberto: "Dopo tre mesi alla Lazio volevo smettere col calcio"

Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio che attualmente si trova in Qatar, dove gioca per l'Al Duhail, nelle scorse ore ha rilasciato una lunga e approfondita intervista a Fanpage, toccando vari aspetti legati agli 8 anni trascorsi a Roma.

Tra le varie rivelazioni fatte da Luis Alberto nel corso dell'interessante intervista, anche un'ammissione personale piuttosto pesante, che riguarda un momento da lui vissuto in cui prevalevano di gran lunga i sentimenti negativi sul resto: "Erano passati solo tre mesi dal mio arrivo e volevo smettere con il calcio. Vedevo tutto nero, ero completamente bloccato. Però sono stato molto felice di aver passato 8 anni lì, poi, ci sono tante persone che devo ringraziare".

Poi, nell'estate del 2024, Luis Alberto ha salutato la Lazio ed è ripartito dal Qatar, con l'Al Duhail. Lo spagnolo racconta così il trasferimento nel paese arabo: "Mi volevano già l'anno prima, ma fu Sarri a dire di no. E io gli dissi che sarei rimasto lì per lui. Poi però è andato via e per me non aveva più senso restare. Qui è un'altra vita, siamo felici, credo sia stata la scelta giusta".

