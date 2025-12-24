Vicenza, Ravenna e Catania, primo step raggiunto. Sono i tre club campioni di inverno in C

Come ormai noto, nella serata di lunedì 22 dicembre si è chiuso il girone di andata del campionato di Serie C, che ha chiaramente permesso un primo bilancio del tutto, comprensivo di club campioni di inverno: ad aggiudicarsi questo primo step stagionale, ognuno nel proprio girone di militanza, Vicenza, Ravenna e Catania, con gli etnei che hanno chiuso il primo giro di boa a pari punti con il Benevento ma godono degli scontri diretti. I romagnoli, invece, hanno riposato nell'ultimo turno, ma non sono stati superati dall'Arezzo.

Intanto, ecco anche le classifiche dei tre gironi:

GIRONE A

Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva