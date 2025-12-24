Roma, bilancio 2025 in miglioramento ma resta il rosso: -54 milioni

Bilancio Roma 2025, cala il rosso: perdite in diminuzione e conti in miglioramento

Segnali incoraggianti sul fronte finanziario per la Roma. Come riportato da Calcio e Finanza, il club giallorosso ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 con una perdita consolidata di 53,9 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso registrato al 30 giugno 2024, che era stato pari a 81,4 milioni.

Il dato evidenzia quindi una riduzione delle perdite di circa 27,5 milioni di euro, confermando un percorso di progressivo riequilibrio dei conti societari.

Roma, conti in miglioramento anche nel 2025/26

Secondo quanto emerge dal budget per la stagione 2025/26, la Roma prevede ancora un bilancio in rosso, ma con ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. I risultati potranno però variare in base a fattori tipici della gestione sportiva, come il rendimento della squadra e le possibili cessioni di giocatori nel mercato di gennaio e di giugno.

Aumento di capitale e patrimonio netto

Nel corso dell’esercizio 2024/25, la società ha convertito 145 milioni di euro di debiti verso soci in riserva per aumento di capitale. Grazie a questa operazione, il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 è salito a -316,6 milioni di euro, migliorando rispetto al -407,7 milioni registrato al termine dell’esercizio precedente.

Va ricordato che la Roma ha sfruttato le disposizioni previste dai decreti legati all’emergenza Covid, che consentono di rinviare il ripianamento delle perdite entro il quinto esercizio successivo, fissando la scadenza al 30 giugno 2026. Una parte consistente del deficit risulta già coperta attraverso apporti di capitale, considerando anche la presenza di 248 milioni di euro di debiti verso soci.

Le perdite nell’era Friedkin

Pur restando in rosso, il bilancio Roma 2025 rappresenta la perdita più bassa dal 2018/19. Nel complesso, durante l’era Friedkin, la società ha accumulato perdite complessive per 642,7 milioni di euro, ma i numeri dell’ultimo esercizio indicano un chiaro trend di miglioramento.