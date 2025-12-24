Forlì, Mariani è chiaro: "A ogni operazione in uscita ne corrisponderà una in entrata"

"Se a inizio anno mi avessero detto che saremmo arrivati al giro di boa all’ottavo posto, non nego che avrei firmato, anche perché siamo una neopromossa con limiti strutturali e soprattutto economici, che ci impongono di utilizzare tanti giovani. Che portano benefici per la sostenibilità, certo, ma pagano dazio all’inesperienza": così, in un'intervista rilasciata al Resto del Carlino, il Direttore Generale del Forlì Matteo Mariani.

E aggiunge poi, circa l'imminente mercato di gennaio (che prenderà il via nella giornata del 2, prima della ripresa del campionato): "Ci muoveremo in modo lineare: a ogni operazione in uscita ne corrisponderà una in entrata. Fermo restando che non ci saranno stravolgimenti, bensì solo accorgimenti. Anche perché ricordiamoci una cosa, dobbiamo salvarci: questo è il primo mattone da mettere, e non è scontato. Perché la categoria qui mancava da qualche anno, e sarà importante consolidarci".

Intanto, ricordiamo anche quella che è la classifica del raggruppamento dove militano i biancorossi, il Girone B di Serie C:

Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva